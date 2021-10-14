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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112390 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 124591 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109339 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108181 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136710 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121391 просмотра

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинский гольфист стал призером международного юниорского турнира в Риме

Украинский гольфист стал призером международного юниорского турнира в Риме

Киев  •  УНН

 • 13881 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Более 150 гольфистов из 20 стран мира собрались в Риме на турнире "Rome Classic 2021". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Всеукраинской федерации гольфа Украины.

Детали

Украину представляли юниоры Роман Кулик (в категории 9 лет) и Дмитрий Пятая (в категории 12 лет).

Борьба за первенство выдалась непростой, а сильная конкуренция заставила приложить максимум усилий на поле.

Кулик по результатам двух игровых раундов с результатом 70 и 77 ударов “Gross” вышел в плей-офф и занял 2-е призовое место. Дмитрий Пятая с результатом 88 и 92 удара “Gross” занял 7-е место.

Контекст

Сборная Украины по гольфу завоевала медаль на турнире в Латвии.

Украинские Национальные Новости

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