Украинский гольфист стал призером международного юниорского турнира в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Более 150 гольфистов из 20 стран мира собрались в Риме на турнире "Rome Classic 2021". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Всеукраинской федерации гольфа Украины.
Детали
Украину представляли юниоры Роман Кулик (в категории 9 лет) и Дмитрий Пятая (в категории 12 лет).
Борьба за первенство выдалась непростой, а сильная конкуренция заставила приложить максимум усилий на поле.
Кулик по результатам двух игровых раундов с результатом 70 и 77 ударов “Gross” вышел в плей-офф и занял 2-е призовое место. Дмитрий Пятая с результатом 88 и 92 удара “Gross” занял 7-е место.
Контекст
Сборная Украины по гольфу завоевала медаль на турнире в Латвии.