Український фільм “Додому” потрапив у лонг-лист премії “Оскар”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Український фільм “Додому” потрапив у лонг-лист премії “Оскар”. Стрічка потрапила в перелік з 93 фільмів у категорії “Міжнародний повнометражний фільм”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
У серпні фільм “Додому” режисера Нарімана Алієва був обраний кандидатом на “Оскар” від України.
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Повнометражна стрічка “Додому” (Evge/Homeward) — це фільм про кримського татарина Мустафу (його грає Ахтем Саїбтаблаєв), старший син якого був убитий під час війни на Донбасі. Чоловік їде з молодшим сином до анексованого Криму, аби поховати його.
Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він взяв участь в конкурсній програмі “Особливий погляд”. У прокат фільм вийде 7 листопада.
Нагадаємо, українська картина “Атлантіс” Валентина Васяновича названа кращим фільмом секції “Горизонти”.