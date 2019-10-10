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Український фільм “Додому” потрапив у лонг-лист премії “Оскар”

Київ • УНН

 • 22832 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Український фільм “Додому” потрапив у лонг-лист премії “Оскар”. Стрічка потрапила в перелік з 93 фільмів у категорії “Міжнародний повнометражний фільм”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Український фільм “Додому” потрапив у лонг-лист премії “Оскар”

У серпні фільм “Додому” режисера Нарімана Алієва був обраний кандидатом на “Оскар” від України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представили офіційний трейлер стрічки "Додому" Нарімана Алієва

Повнометражна стрічка “Додому” (Evge/Homeward) — це фільм про кримського татарина Мустафу (його грає Ахтем Саїбтаблаєв), старший син якого був убитий під час війни на Донбасі. Чоловік їде з молодшим сином до анексованого Криму, аби поховати його.

Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він взяв участь в конкурсній програмі “Особливий погляд”. У прокат фільм вийде 7 листопада.

Нагадаємо, українська картина “Атлантіс” Валентина Васяновича названа кращим фільмом секції “Горизонти”.

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