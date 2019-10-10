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Украинский фильм “Домой” попал в лонг-лист премии “Оскар”

Киев • УНН

 • 22832 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Украинский фильм “Домой” попал в лонг-лист премии “Оскар”. Лента попала в перечень из 93 фильмов в категории “Международный полнометражный фильм”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Украинский фильм “Домой” попал в лонг-лист премии “Оскар”

В августе фильм “Домой” режиссера Наримана Алиева был избран кандидатом на “Оскар” от Украины.

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Полнометражная лента “Домой” (Evge/Homeward) — это фильм про крымского татарина Мустафу (его играет Ахтем Саибтаблаев), старший сын которого был убит во время войны на Донбассе. Человек едет с младшим сыном в аннексированный Крым, чтобы похоронить его.

Премьера фильма состоялась 22 мая на 72-м Каннском международном кинофестивале, где он принял участие в программе “Особый взгляд”. В прокат фильм выйдет 7 ноября.

Напомним, украинская картина “Атлантис” Валентина Васяновича названа лучшим фильмом секции “Горизонты”.

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