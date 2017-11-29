Український експорт зріс на 10% після угоди про вільну торгівлю з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За рік впровадження угоди про вільну торгівлю з Європейським союзом український експорт зріс на 10%. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на міжнародному саміті мерів, передає УНН.
“Наш експорт зростає на сьогодні. За рік впровадження зони вільної торгівлі з Європейським союзом отримали на 10% українського експорту, і це ще не кінець,” - сказав український прем'єр.
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Але, за його словами, для подальшого зростання дуже важливим є використання механізмів регіонального розвитку,
“Фонд регіонального розвитку буде близько 4 млрд в наступному році”, - додав він.
Нагадаємо, за словами В.Гройсмана - Україна має запроваджувати інноваційні методи для отримання енергетичної незалежності.