Український експорт зріс на 10% після угоди про вільну торгівлю з ЄС

“Наш експорт зростає на сьогодні. За рік впровадження зони вільної торгівлі з Європейським союзом отримали на 10% українського експорту, і це ще не кінець,” - сказав український прем'єр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет-2018 передбачає фінансування інновацій - Гройсман

Але, за його словами, для подальшого зростання дуже важливим є використання механізмів регіонального розвитку,

“Фонд регіонального розвитку буде близько 4 млрд в наступному році”, - додав він.

Нагадаємо, за словами В.Гройсмана - Україна має запроваджувати інноваційні методи для отримання енергетичної незалежності.