Украинский экспорт вырос на 10% после соглашения о свободной торговле с ЕС

"Наш экспорт растет на сегодня. За год внедрения зоны свободной торговли с Европейским союзом получили на 10% украинского экспорта, и это еще не конец", - сказал украинский премьер.

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Но, по его словам, для дальнейшего роста очень важным является использование механизмов регионального развития.

"Фонд регионального развития будет около 4 млрд в следующем году", - добавил он.

Напомним, по словам В.Гройсмана - Украина должна внедрять инновационные методы для получения энергетической независимости.