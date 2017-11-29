Украинский экспорт вырос на 10% после соглашения о свободной торговле с ЕС

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 2312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 10009 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 11029 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86576 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78662 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91139 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121124 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115811 просмотра

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10 марта, 15:15 • 146388 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107444 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Украинский экспорт вырос на 10% после соглашения о свободной торговле с ЕС

Украинский экспорт вырос на 10% после соглашения о свободной торговле с ЕС

Киев  •  УНН

 • 15032 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. За год после соглашения о свободной торговле с Европейским союзом украинский экспорт вырос на 10%. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на международном саммите мэров, передает УНН.

"Наш экспорт растет на сегодня. За год внедрения зоны свободной торговли с Европейским союзом получили на 10% украинского экспорта, и это еще не конец", - сказал украинский премьер.

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Но, по его словам, для дальнейшего роста очень важным является использование механизмов регионального развития.

"Фонд регионального развития будет около 4 млрд в следующем году", - добавил он.

Напомним, по словам В.Гройсмана - Украина должна внедрять инновационные методы для получения энергетической независимости.

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