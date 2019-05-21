Український боксер здобув 14 поспіль перемогу нокаутом в США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Представник України Сергій Богачук провів в Голлівуді (США) поєдинок першої середньої ваги проти мексиканського ветерана Фредді Ернандеса (34-11, 22 КО), повідомляє УНН з посиланням на "RingTV".
У другому раунді Богачук прямим правим відправив візаві на настил рингу, але Ернандес швидко зумів піднятися на ноги. Далі українець домінував в рингу і в п'ятому раунді мексиканець впав на коліно, і рефері зупинив бій – технічний нокаут Богачука.
"Це був нелегкий бій. Це був хороший досвід для мене", - розповів тріумфатор двобою.
Таким чином, послужний список нашого бійця включає в себе 14 перемог в 14 поєдинках. Усі здобуті достроково.
Додамо, в рейтингу Boxrec середньої ваги Богачук піднявся на 53 рядки і займає 83-тю сходинку.