Український боксер викликав на бій Ломаченка

"Картина маслом. Бій скасували у брата у Христі. Вася, переходь в 140 фунтів радий буду тебе бачити в новій вазі. Якраз ти хотів проміжний бій перед Теофімо Лопесом. Давай зробимо", - підкреслив Редкач.

Примітно, що в своїй публікації, Редкач повісив портрет Ломаченка над столом за яким сидять нинішній і колишній президенти РФ.

Проте згодом публікація зникла із сторінки боксера.

Зауважимо, що раніше між Редкача і Ломаченка виник конфлікт, через який останній заблокував Редкача в Instagram.

Нагадаємо, що у попередньому бою Редкач поступився у протистоянні за статус офіційного претендента на титул WBC.