Український боксер викликав на бій Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) створив публікацію в Instagram в якій запропонував провести очний бій чемпіонові світу у легкій вазі Василю Ломаченку, повідомляє УНН.
"Картина маслом. Бій скасували у брата у Христі. Вася, переходь в 140 фунтів радий буду тебе бачити в новій вазі. Якраз ти хотів проміжний бій перед Теофімо Лопесом. Давай зробимо", - підкреслив Редкач.
Примітно, що в своїй публікації, Редкач повісив портрет Ломаченка над столом за яким сидять нинішній і колишній президенти РФ.
Проте згодом публікація зникла із сторінки боксера.
Зауважимо, що раніше між Редкача і Ломаченка виник конфлікт, через який останній заблокував Редкача в Instagram.
Нагадаємо, що у попередньому бою Редкач поступився у протистоянні за статус офіційного претендента на титул WBC.