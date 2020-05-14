Украинский боксер вызвал на бой Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) создал публикацию в Instagram в которой предложил провести очный бой чемпиону мира в легком весе Василию Ломаченко, сообщает УНН.
"Картина маслом. Бой отменили у брата во Христе. Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду видеть тебя в новом весе. Ты как раз хотел промежуточный бой перед Теофимо Лопесом. Давай сделаем", - подчеркнул Редкач.
Примечательно, что в своей публикации, Редкач повесил портрет Ломаченко над столом за которым сидят нынешний и бывший президенты РФ.
Однако впоследствии публикация исчезла со страницы боксера.
Отметим, что ранее между Редкачем и Ломаченко возник конфликт, из-за которого последний заблокировал Редкача в Instagram.
Напомним, что в предыдущем бою Редкач уступил в противостоянии за статус официального претендента на титул WBC.