Український боксер Редкач зі скандалом програв поєдинок американцю Гарсії

"Поєдинок тривав усі 12 раундів, під час яких українець завдав кілька акцентованих ударів по супернику. Клас американця був на кілька рівнів вище, він робив рівно стільки ударів, скільки йому потрібно було робити, без зайвих рухів, не підставляючись під нечасті удари уродженця Шостки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 10-му раунді трапився інцидент під час якого Редкач вкусив американця за шию.

В інтерв'ю після бою Гарсія, відповідаючи на це питання, згадав про Майка Тайсона. Якщо продовжити тему неправомірних дій з боку Редкача, то Іван періодично дуже навіть явно працював головою, за що отримав попередження від рефері.

Підсумок бою: поразка Редкача, а Гарсія отримав право битися з володарем пояса WBC Ерролом Спенсом (26-0, 21 КО).

Як повідомлялося раніше в УНН, непереможний український призер Олімпіади отримав нового суперника.