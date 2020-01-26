Украинский боксер Редкач со скандалом проиграл поединок американцу Гарсии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) в главном бою вечера бокса промоутерской компании Premier Boxing Championship в Нью-Йорке, США, без шансов проиграл экс-чемпиону мира в двух весовых категориях, опытному американцу Дэнни Гарсии (36 - 2, 21 КО), запомнившись неприятным инцидентом в 10-м раунде. Об этом сообщает Xsport.ua, информирует УНН.
"Поединок продлился все 12 раундов, во время которых украинец нанес несколько акцентированных ударов по сопернику. Класс американца был на несколько уровней выше, он делал ровно столько ударов, сколько ему нужно делать, без лишних движений, не подставляясь под редкие удары уроженца Шостки" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 10-м раунде случился инцидент во время которого Редкач укусил американца за шею.
В интервью после боя Гарсия, отвечая на этот вопрос, вспомнил о Майке Тайсоне. Если продолжить тему неправомерных действий со стороны Редкача, то Иван периодически очень даже явно работал головой, за что получил предупреждение от рефери.
Итог боя: поражение Редкача, а Гарсия получил право сразиться с обладателем пояса WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).
Как сообщалось ранее в УНН, непобедимый украинский призер Олимпиады получил нового соперника.