Бокс: непереможний український призер Олімпіади отримав нового суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Український боєць середньої вагової категорії з боксу Тарас Шелестюк повідомив в своєму Instagram про зміну суперника, передає УНН.
Алехандро Давіла не зможе взяти участь у бою з Шелестюком через пошкодження. На заміну йому прийшов Луїс Верона.
“Мій суперник Давіла відмовився від бою через травму, отриману на тренуванні. Поспішаю повідомити, що бій відбудеться 31 січня на телеканалі „Showtime“ в Луїзіані! Моєму промоутеру вдалося знайти хорошу заміну і вчора я підписав новий контракт на бій. Суперником стане Луїс Альберто Верон, боєць з Аргентини”, — зізнався українець.
Зазначимо, в активі аргентинця 18 перемог при 1 поразці та 2 нічиїх, а у Шелестюка 17 перемог в 17 боях.
Додамо також, на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні Шелестюк виборов бронзову медаль.