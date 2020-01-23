Бокс: непобедимый украинский призер Олимпиады получил нового соперника

Алехандро Давила не сможет принять участие в бою с Шелестюком из-за повреждения. На замену ему пришел Луис Верона.

“Мой соперник Давила отказался от боя из-за травмы, полученной на тренировке. Спешу сообщить, что бой состоится 31 января на телеканале „Showtime“ в Луизиане! Моему промоутеру удалось найти хорошую замену и вчера я подписал новый контракт на бой. Соперником станет Луис Альберто Верон, боец из Аргентины”, — признался украинец.

Отметим, в активе аргентинца 18 побед при 1 поражении и 2 ничьих, а в Шелестюка 17 побед в 17 боях.

Добавим также, на Олимпийских играх-2012 в Лондоне Шелестюк завоевал бронзовую медаль.