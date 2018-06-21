Український баскетболіст пройшов перегляд у складі чинного чемпіона НБА

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Український випускник “Канзасу” Святослав Михайлюк взяв участь у воркауті чемпіонів НБА “Голден Стейт Воріорз” напередодні драфту НБА. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.

“Воркаут пройшов добре. Думаю, я добре робив, те що вмію робити — я продемонстрував сильні сторони і те, що я можу бути хорошим партнером по команді. Для мене було б великою честю грати за „Голден Стейт“ — це краща команда у НБА прямо зараз. Тут грають сильні гравці і я дуже хотів би стати частиною „Воріорз“. Ця команда проводить вдалу роботу на драфті: минулого року вони отримали Джордана Белла і він дуже допоміг „Воріорз“ вже під час свого першого сезону. Вони знають, хто може допомогти команді, знають, кого обирають”, — наголосив уродженець Черкас.

Наш земляк розповів про свої сильні сторони та компоненти над якими він старанно працює.

“Якщо я опинюсь тут, я буду виконувати усі вимоги тренера. Я би намагався додавати енергії на майданчику і викладався кожного разу на повну. Я працюю над усіма сторонами своєї гри, щоб стати гравцем „all around“, але, звичайно, найсильнішою стороною моєї гри є кидки — я шутер. Також я працюю над своїм захистом, готуюсь до матчів, намагаюсь запам’ятати, як грають мої суперники”, — зауважив Михайлюк.

Про шанси на драфті: “насправді, до драфту ніхто не знає, як усе буде. Можна прогнозувати 50-й пік, а тебе оберуть під 30-м. Я побував вже на 16 преддрафтових переглядах — це дуже багато”.

Додамо, що перший пік драфту-2018 вперше в історії належатиме команді Олексія Леня “Фінікс Санз”. Драфт, в якому також візмуть участь українці Іссуф Санон та Богдан Близнюк, пройде в ніч з 21-го на 22-ге червня.

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