Украинский баскетболист прошел просмотр в составе действующего чемпиона НБА

“Воркаут прошел хорошо. Думаю, я хорошо делал, то что умею делать — я продемонстрировал сильные стороны и то, что я могу быть хорошим партнером по команде. Для меня было бы большой честью играть за „Голден Стэйт“ — это лучшая команда в НБА прямо сейчас. Здесь играют сильные игроки и я очень хотел бы стать частью „Вориорз“. Эта команда проводит удачную работу на драфте: в прошлом году они получили Джордана Белла и он очень помог „Вориорз“ уже во время своего первого сезона. Они знают, кто может помочь команде, знают, кого выбирают”, — подчеркнул уроженец Черкасс.

Наш земляк рассказал о своих сильных сторонах и компоненты над которыми он усердно работает.

“Если я окажусь здесь, я буду выполнять все требования тренера. Я бы старался добавлять энергию на площадке и выкладывался каждый раз по полной. Я работаю над всеми сторонами своей игры, чтобы стать игроком „all around“, но, конечно, самой сильной стороной моей игры являются броски — я шутер. Также я работаю над своей защитой, готовлюсь к матчам, стараюсь запомнить, как играют мои соперники”, - отметил Михайлюк.

О шансах на драфте: “на самом деле, к драфту никто не знает, как все будет. Можно прогнозировать 50-й пик, а тебя выберут под 30-м. Я побывал уже на 16 преддрафтовых просмотрах — это очень много”.

Добавим, что первый пик драфта-2018 впервые в истории будет принадлежать команде Алексея Леня “Финикс Санс”. Драфт, в котором также примут участие украинцы Иссуфу Санон и Богдан Близнюк, пройдет в ночь с 21-го на 22-е июня.