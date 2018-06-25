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Українських політв'язнів вдасться звільнити тільки завдяки міжнародному тиску - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Звільнення українських заручників можливе тільки завдяки скоординованому тиску міжнародних партнерів. Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Звільнити наших політичних в'язнів, яких Росія використовує як засіб політичного тиску, вони бачать людей як товар, нам вдасться за допомогою скоординованого тиску. Ми маємо використати зараз той період, коли в Росії відбувається футбольний чемпіонат. Росія не живе у вакуумі. Ми маємо послідовно тиснути", - наголосив він.

За його словами, тиск на РФ вже дає перші результати: вже налагоджений діалог між уповноваженими з прав людини. "Він іде дуже важко. Росія грає на цьому діалозі, не надаючи доступу, маніпулюючи інформаціє... Але ми послідовно з нашими друзями маємо використати цей тиск", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, стан здоров’я затриманого українця Павла Гриба, який наразі перебуває у російському СІЗО, погіршується.

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