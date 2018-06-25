Українських політв'язнів вдасться звільнити тільки завдяки міжнародному тиску - Клімкін

"Звільнити наших політичних в'язнів, яких Росія використовує як засіб політичного тиску, вони бачать людей як товар, нам вдасться за допомогою скоординованого тиску. Ми маємо використати зараз той період, коли в Росії відбувається футбольний чемпіонат. Росія не живе у вакуумі. Ми маємо послідовно тиснути", - наголосив він.

За його словами, тиск на РФ вже дає перші результати: вже налагоджений діалог між уповноваженими з прав людини. "Він іде дуже важко. Росія грає на цьому діалозі, не надаючи доступу, маніпулюючи інформаціє... Але ми послідовно з нашими друзями маємо використати цей тиск", - зазначив міністр.



Як повідомляв УНН, стан здоров’я затриманого українця Павла Гриба, який наразі перебуває у російському СІЗО, погіршується.