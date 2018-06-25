Украинских политзаключенных удастся освободить только благодаря международному давлению - Климкин

"Освободить наших политических заключенных, которых Россия использует как средство политического давления, они видят людей как товар, нам удастся с помощью скоординированного давления. Мы должны использовать сейчас тот период, когда в России происходит футбольный чемпионат. Россия не живет в вакууме. Мы должны последовательно давить", - подчеркнул он.

По его словам, давление на РФ уже дает первые результаты: уже налажен диалог между уполномоченными по правам человека. "Он идет очень тяжело. Россия играет на этом диалоге, не оказывая доступа, манипулируя информации ... Но мы последовательно с нашими друзьями должны использовать это давление", - отметил министр.



Как сообщал УНН, состояние здоровья задержанного Украинские Павла Гриба, который сейчас находится в российском СИЗО, ухудшается.