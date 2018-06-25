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Украинских политзаключенных удастся освободить только благодаря международному давлению - Климкин

Украинских политзаключенных удастся освободить только благодаря международному давлению - Климкин

Киев  •  УНН

 • 5837 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Освобождение украинских заложников возможно только благодаря скоординированному давлению международных партнеров. Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Освободить наших политических заключенных, которых Россия использует как средство политического давления, они видят людей как товар, нам удастся с помощью скоординированного давления. Мы должны использовать сейчас тот период, когда в России происходит футбольный чемпионат. Россия не живет в вакууме. Мы должны последовательно давить", - подчеркнул он.

По его словам, давление на РФ уже дает первые результаты: уже налажен диалог между уполномоченными по правам человека. "Он идет очень тяжело. Россия играет на этом диалоге, не оказывая доступа, манипулируя информации ... Но мы последовательно с нашими друзьями должны использовать это давление", - отметил министр.

Как сообщал УНН, состояние здоровья задержанного Украинские Павла Гриба, который сейчас находится в российском СИЗО, ухудшается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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