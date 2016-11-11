Українські журналісти ініціювали збір коштів для Р.Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українські журналісти та активісти розпочали збір коштів для українського журналіста Романа Сущенка. Про це УНН передає із посиланням на сторінку журналістки Катерини Толокольнікової у Facebook.
Всі охочі та небайдужі можуть долучитися до збору коштів для журналіста, якого незаконно утримують у РФ.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.