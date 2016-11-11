Украинские журналисты инициировали сбор средств для Р.Сущенка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинские журналисты и активисты начали сбор средств для украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом УНН передает со ссылкой на страницу журналистки Екатерины Толокольниковой в Facebook .
Все желающие и неравнодушные могут присоединиться к сбору средств для журналиста, которого незаконно удерживают в РФ.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.