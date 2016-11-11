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15 марта, 19:03 • 111783 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156845 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131849 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124795 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109545 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103901 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100380 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Украинские журналисты инициировали сбор средств для Р.Сущенка

Украинские журналисты инициировали сбор средств для Р.Сущенка

Киев • УНН

 • 7900 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинские журналисты и активисты начали сбор средств для украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом УНН передает со ссылкой на страницу журналистки Екатерины Толокольниковой в Facebook .

Все желающие и неравнодушные могут присоединиться к сбору средств для журналиста, которого незаконно удерживают в РФ.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.

Украинские Национальные Новости

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