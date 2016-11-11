Украинские журналисты инициировали сбор средств для Р.Сущенка

Все желающие и неравнодушные могут присоединиться к сбору средств для журналиста, которого незаконно удерживают в РФ.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.