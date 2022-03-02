Українські військові звільнили смт Макарів на Київщині від російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Українські військові звільнили селище міського типу Макарів у Київській області від ворожих окупантів. Про це у своєму Facebook повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, пише УНН.
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Повідомляється, що 14 окрема моторизована бригада та 95 окрема десантно штурмова бригада звільнили селище міського типу Макарів у Київській області та закріпилися там.
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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з початку атаки російських військ на столицю у місті загинули шість мирних жителів.
Росія обстрілює житлові квартали в столиці України, в містах і селищах нашої держави. В Києві, від початку атаки на столицю, загинули або померли 6 мирних жителів, в тому числі 1 дитина та 14 військових і бійців тероборони.
Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних. Зокрема 3 дитини.