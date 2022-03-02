Украинские военные освободили пгт Макаров Киевской области от российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинские военные освободили поселок городского типа Макаров в Киевской области от вражеских оккупантов. Об этом в своем Facebook сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 14 отдельная моторизованная бригада и 95 отдельная десантно-штурмовая бригада освободили поселок городского типа Макаров в Киевской области и закрепились там.
Добавим
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с начала атаки российских войск на столицу в городе погибли шесть мирных жителей.
Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины, в городах и поселках нашей страны. В Киеве, с начала атаки на столицу, погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок и 14 военных и бойцов теробороны.
Ранен 71 человек. Из них 25 гражданских. В том числе 3 ребенка.