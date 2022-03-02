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15 марта, 19:03 • 78782 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119661 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112458 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107023 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94151 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92778 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81350 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Украинские военные освободили пгт Макаров Киевской области от российских оккупантов

Украинские военные освободили пгт Макаров Киевской области от российских оккупантов

Киев • УНН

 • 354109 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинские военные освободили поселок городского типа Макаров в Киевской области от вражеских оккупантов. Об этом в своем Facebook сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 14 отдельная моторизованная бригада и 95 отдельная десантно-штурмовая бригада освободили поселок городского типа Макаров в Киевской области и закрепились там.

Добавим

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с начала атаки российских войск на столицу в городе погибли шесть мирных жителей.

Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины, в городах и поселках нашей страны. В Киеве, с начала атаки на столицу, погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок и 14 военных и бойцов теробороны.

Ранен 71 человек. Из них 25 гражданских. В том числе 3 ребенка.

Украинские Национальные Новости

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