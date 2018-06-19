Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО в Польщі

В цих навчаннях беруть участь понад 1200 технічних спеціалістів з 32 країн світу. Відповідно до плану навчань буде проведено близько 4,5 тисяч експериментів та випробувань.



"Українська кіберкоманда складається з молодих офіцерів, які пройшли відповідні мовні та технічні курси з питань кібернетичної безпеки в навчальних закладах США та НАТО і для них CWIX — це виняткова можливість попрацювати у високопрофесійному експертному середовищі, поспілкуватися з експертами міжнародного рівня в галузі кібернетичної безпеки та підвищити рівень своїх знань і навичок", - заявив полковник Віктор Лісаконов.



Нагадаємо, Пентагон у понеділок офіційно призупинив підготовку великомасштабних спільних військових навчань з Південною Кореєю, запланованих на серпень.



