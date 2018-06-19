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Украинские военные участвуют в учениях НАТО в Польше

Украинские военные участвуют в учениях НАТО в Польше

Киев  •  УНН

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КИЕВ, 19 июня. УНН. Украинские военные связи Вооруженных сил Украины принимают участие в учениях НАТО CWIX-2018 в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В этих учениях принимают участие более 1200 технических специалистов из 32 стран мира. В соответствии с планом учений будет проведено около 4500 экспериментов и испытаний.

"Украинская киберкоманда состоит из молодых офицеров, которые прошли соответствующие языковые и технические курсы по вопросам кибернетической безопасности в учебных заведениях США и НАТО для них CWIX - это исключительная возможность поработать в высокопрофессиональном экспертной среде, пообщаться с экспертами международного уровня в области кибернетической безопасности и повысить уровень своих знаний и навыков", - заявил полковник Виктор Лисаконов.

Напомним, Пентагон в понедельник официально приостановил подготовку крупномасштабных совместных военных учений с Южной Кореей, запланированных на август.

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