Українські війська ведуть контрнаступ на Херсонщині

Цитата

“Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської області. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське”, – йдеться в повідомленні.

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Як писав УНН, російські окупанти не полишають спроб повернути втрачені позиції у Херсонській області. Населені пункти Бериславського району у критичному стані.