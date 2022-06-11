Українські війська ведуть контрнаступ на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Збройні Сили України ведуть контрнаступ на декількох напрямках Херсонської області. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське, передає УНН з посиланням на Херсонську обласну раду.
Цитата
“Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської області. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як писав УНН, російські окупанти не полишають спроб повернути втрачені позиції у Херсонській області. Населені пункти Бериславського району у критичному стані.