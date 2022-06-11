Украинские войска ведут контрнаступление на Херсонщине

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“Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской области. Под контролем Украины полностью находится поселок Таврический”, – говорится в сообщении.

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Как писал УНН, российские оккупанты не оставляют попыток вернуть утраченные позиции в Херсонской области. Населенные пункты Бериславского района находятся в критическом состоянии.