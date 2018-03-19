Українські трактори відправляють на експорт навіть в Нову Зеландію

"Після вимушеного простою в 2016 році виробництво було відновлено в найкоротші терміни. Уже в лютому 2017 року з конвеєра зійшов перший трактор, а до кінця року було випущено 794 одиниць техніки", - повідомляють на заводі.

Продукція підприємства реалізується як в Україні, так і за кордоном: в Молдові, Казахстані, Вірменії, Болгарії, Польщі, Новій Зеландії, Білорусі та ін. Пошук нових ринків збуту триває.

Як відзначають на заводі, ключовим заходом 2018-2019 рр. повинні стати оновлення парку обладнання і модернізація виробничих приміщень. Інвестор - Олександр Ярославський - виділив на це більше 300 млн грн. При цьому генеральний директор ХТЗ Андрій Коваль зазначає, що в поточному році завод ставить на чільне місце вдосконалення виробів, що випускаються відповідно до переваг споживачів.

"Обсяг виробництва варіюється від 80 до 150 тракторів на місяць. Пікова потужність ХТЗ дозволяє випускати до 180 машин на місяць. У 2018 році завод планує випустити понад 800 тракторів. Наразі підприємство вже сформувало портфель замовлень, що має на увазі реалізацію близько 300 тракторів на внутрішньому і більше 500 тракторів на зовнішньому ринках", - підкреслює керівництво заводу.

Підприємство бере участь у реалізації держпрограми, в рамках якої вітчизняному сільгосппідприємству з лютого 2018 року має компенсуватися від 25 до 40% вартості тракторів виробництва ХТЗ. Раніше компенсація становила 20%, за цією програмою у другому півріччі 2017 року завод реалізував 87 тракторів на загальну суму 127,7 млн ​​грн.

Як повідомлялося раніше, найбільше машинобудівне підприємство, що веде свою історію з 1930 року, було придбано Олександром Ярославським в 2016 році. На той момент завод перебував у стані затяжної кризи, однак завдяки активності та інвестицій бізнесмена підприємство змогло відновити роботу. Після машинобудівного гіганта бенефіціар групи DCH придбав ще цілу низку промислових активів. Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по харківському регіону перевищила 1 млрд дол. (зокрема 300 млн дол. у соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012). Олександр Ярославський входить в ТОП-10 українських підприємців за версією Forbes.