Українські та словацькі прикордонники на Закарпатті затримали 22 нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Учора, 4 листопада, у рамках спільної операції «Кордон-2016» співробітники Державної прикордонної служби України у взаємодії із словацькими колегами стали затримали велику групу нелегальних мігрантів із Південно-Східної Азії, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
За інформацією прес-служби, прикордонники відділу “Новоселиця” Чопського загону виявили групу із нелегальних мігрантів.
“16 невідомих осіб азіатської зовнішності, з яких 12 чоловіків та 4 жінок намагалися у незаконний спосіб перетнути кордон. Їх затримали на відстані близько 200 м від лінії державного рубежу. Відразу за даним фактом українські прикордонники проінформували правоохоронців Словаччини та в подальшому розпочали спільні пошукові заходи з метою виявлення інших організованих груп та недопущення незаконного перетину. Як результат, словацькі колеги неподалік кордону затримали ще одну групу з 6 чоловік”, — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ також повдіомили, що усі затримані документів при собі не мали, однак пояснили, що вони громадяни В’єтнаму, Афганістану, Ірану, Індії та Пакистану та планували незаконно потрапити до країн Євросоюзу.
“Наразі 16 порушників доставлено до пункту тимчасового тримання Чопського загону. Тривають заходи щодо встановлення осіб затриманих та обставин правопорушення та складання відповідних процесуальних документів”, — йдеться у повідомленні.