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Украинские и словацкие пограничники на Закарпатье задержали 22 нелегалов

Украинские и словацкие пограничники на Закарпатье задержали 22 нелегалов

Киев • УНН

 • 8674 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вчера, 4 ноября, в рамках совместной операции «Граница-2016» сотрудники Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии со словацкими коллегами  задержали большую группу нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

По информации пресс-службы, пограничники отдела "Новоселица" Чопского отряда обнаружили группу из нелегальных мигрантов.

"16 неизвестных лиц азиатской внешности, из которых 12 мужчин и 4 женщин пытались незаконным способом пересечь границу. Их задержали на расстоянии около 200 м от линии государственной границы. Сразу по данному факту украинские пограничники проинформировали правоохранителей Словакии и в дальнейшем начали совместные поисковые мероприятия с целью выявления других организованных групп и недопущение незаконного пересечения. Как результат, словацкие коллеги недалеко от границы задержали еще одну группу из 6 человек ", - говорится в сообщении.

В ГПСУ также сообщили, что все задержанные документов при себе не имели, однако пояснили, что они граждане Вьетнама, Афганистана, Ирана, Индии и Пакистана и планировали незаконно попасть в страны Евросоюза.

"Сейчас 16 нарушителей доставлены в пункт временного содержания Чопского отряда. Продолжаются мероприятия по установлению лиц задержанных и обстоятельств правонарушения и составления соответствующих процессуальных документов ", - говорится в сообщении.

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