Украинские и словацкие пограничники на Закарпатье задержали 22 нелегалов

По информации пресс-службы, пограничники отдела "Новоселица" Чопского отряда обнаружили группу из нелегальных мигрантов.

"16 неизвестных лиц азиатской внешности, из которых 12 мужчин и 4 женщин пытались незаконным способом пересечь границу. Их задержали на расстоянии около 200 м от линии государственной границы. Сразу по данному факту украинские пограничники проинформировали правоохранителей Словакии и в дальнейшем начали совместные поисковые мероприятия с целью выявления других организованных групп и недопущение незаконного пересечения. Как результат, словацкие коллеги недалеко от границы задержали еще одну группу из 6 человек ", - говорится в сообщении.

В ГПСУ также сообщили, что все задержанные документов при себе не имели, однако пояснили, что они граждане Вьетнама, Афганистана, Ирана, Индии и Пакистана и планировали незаконно попасть в страны Евросоюза.

"Сейчас 16 нарушителей доставлены в пункт временного содержания Чопского отряда. Продолжаются мероприятия по установлению лиц задержанных и обстоятельств правонарушения и составления соответствующих процессуальных документов ", - говорится в сообщении.