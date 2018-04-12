Українські школярі здобули "золото" та "срібло" на Міжнародній олімпіаді з екології
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Українська команда здобула золоту та срібну медаль на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.
Команду України представляв Валентин Фречка, учень 11-го класу Сокирницької загальноосвітньої школи Закарпаття, та Вячеслав Анцибор, учень 11-го класу Політехнічного ліцею НТУ “КПІ” з Києва.
Фречка здобув “золото” за проект “Технологія виготовлення eco friendly паперу з опалого листя”.
“Широке застосування проекту допоможе покращити целюлозно-паперову промисловість, а також дасть можливість утилізувати опале листя з найменшою шкодою для навколишнього середовища. Використовувати такий папір можна для еко-пакетів або для друку на принтері”, - розповів Валентин Фречка.
Анцибор виборов срібну медаль за проект “Використання альтернативного джерела живлення та нової системи його охолодження для напівпричепів-рефрижераторів”.
Нагадаємо, на чемпіонаті “Malmsten Swim Open Stockholm”, який завершився в Швеції, українські спортсмени здобули дві медалі.