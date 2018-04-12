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Украинские школьники получили "золото" и "серебро" на Международной олимпиаде по экологии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украинская команда завоевала золотую и серебряную медаль на Международной олимпиаде по экологии в Кении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Команду Украины представлял Валентин Фречка, ученик 11-го класса Сокирницкий общеобразовательной школы Закарпатья, и Вячеслав Анцибор, ученик 11-го класса Политехнического лицея НТУ "КПИ" из Киева.

Фречка получил "золото" за проект "Технология изготовления eco friendly бумаги из опавших листьев".

"Широкое применение проекта поможет улучшить целлюлозно-бумажную промышленность, а также даст возможность утилизировать опавшие листья с наименьшим вредом для окружающей среды. Использовать такую ​​бумагу можно для эко-пакетов или для печати на принтере", - рассказал Валентин Фречка.

Анцибор завоевал серебряную медаль за проект "Использование альтернативного источника питания и новой системы его охлаждения для полуприцепов-рефрижераторов".

Напомним, в чемпионате "Malmsten Swim Open Stockholm", который завершился в Швеции, украинские спортсмены завоевали две медали.

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