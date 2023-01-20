Українські сапери завершили навчання з розмінування у Камбоджі

Деталі

Протягом тижня команда українських саперів перебувала на різних об’єктах, навчаючись користуватися передовим японським міношукачем Advanced Landmine Imaging System. У п’ятницю, 20 січня, група відвідала музей, присвячений різним наземним мінам і боєприпасам, що не вибухнули, знайдених у Камбоджі. Потім сапери взяли участь у практичних заняттях на місці неподалік.

Український сапер Станіслав Куликівський розповів журналістам, що його команда вдячна за навчання. Він повідомив, що в Україні "дуже складна ситуація" з розмінуванням, оскільки вже 64 сапери отримали поранення та 13 загинули під час виконання службових обов’язків. Куликівський додав, що головним викликом для українських саперів є масштаб роботи. Також важливо забезпечити зняття всіх мін до того, як люди повернуться у свої домівки в селах, на ферми, бо це "передумова відновлення".

Повідомляється, що вони повернуться у суботу, 21 січня, відвідавши перед цим камбоджійський храмовий комплекс Ангкор-Ват. Навчання саперів продовжиться за допомогою регулярних відеоконференцій.

Заступник генерального секретаря Камбоджійського центру протимінної діяльності Оум Фумро повідомив, що у квітні цього року команда з трьох-п’яти камбоджійських експертів вирушить до Польщі, щоб навчати більше українців. За його словами, країна також надає Україні досвідчених службових собак і навчає їх використовувати для виявлення мін.

Доповнення

Камбоджа все ще всіяна мінами від трьох десятиліть війни та внутрішніх конфліктів, які закінчилися в 1998 році, тоді як проблема в Україні є новою після повномасштабного рф у лютому 2022 року.

Згідно зі звітом неурядової організації Landmine Monitor за минулий рік, Камбоджа та Україна є одними з дев'яти країн із "масовим" мінним забрудненням, тобто вони мали понад 100 квадратних кілометрів нерозчищених полів.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що від початку повномасштабного вторгнення росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле, площа якого перевищує площу території Великої Британії.