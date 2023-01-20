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Украинские саперы завершили учения по разминированию в Камбодже

Киев • УНН

 • 1128956 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Группа из 15 украинских саперов завершила недельное обучение в Камбодже. Эксперты, которые очищали минные поля в одной из самых загрязненных стран мира, поделились своим опытом на опасной работе, информирует УНН со ссылкой на Associated Press.

Украинские саперы завершили учения по разминированию в Камбодже

Детали

В течение недели команда украинских саперов находилась на различных объектах, обучаясь пользоваться передовым японским миноискателем Advanced Landmine Imaging System. В пятницу, 20 января, группа посетила музей, посвященный различным наземным минам и невзорвавшимся боеприпасам, найденным в Камбодже. Затем саперы приняли участие в практических занятиях на месте неподалеку.

Украинский сапер Станислав Куликовский рассказал журналистам, что его команда благодарна за учения. Он сообщил, что в Украине "очень сложная ситуация" с разминированием, поскольку уже 64 сапера получили ранения и 13 погибли при исполнении служебных обязанностей. Куликовский добавил, что главным вызовом для украинских саперов является масштаб работы. Также важно обеспечить снятие всех мин до того, как люди вернутся в свои дома в селах, на фермы, потому что это "предпосылка восстановления".

Сообщается, что они вернутся в субботу, 21 января, посетив перед этим камбоджийский храмовый комплекс Ангкор-Ват. Обучение саперов продолжится посредством регулярных видеоконференций.

Заместитель генерального секретаря Камбоджийского центра противоминной деятельности Оум Фумро сообщил, что в апреле этого года команда из трех-пяти камбоджийских экспертов отправится в Польшу, чтобы обучать больше украинцев. По его словам, страна также предоставляет Украине опытных служебных собак и обучает их использовать для обнаружения мин.

Дополнение

Камбоджа все еще усеяна минами от трех десятилетий войны и внутренних конфликтов, которые закончились в 1998 году, тогда как проблема в Украине является новой после полномасштабной войны в феврале 2022 года. 

Согласно отчету неправительственной организации Landmine Monitor за прошлый год, Камбоджа и Украина являются одними из девяти стран с "массовым" минным загрязнением, то есть они имели более 100 квадратных километров не расчищенных полей.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала полномасштабного вторжения россия создала в Украине самое большое в мире минное поле, площадь которого превышает площадь территории Великобритании.

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