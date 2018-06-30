Українські розробники створили бездротову зарядку для смартфона
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Українські розробники створили бездротову зарядку, завдяки якій мобільний телефон може заряджатися автоматично. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Кожна людина пам’ятає відчуття паніки, коли бачить розряджену батарею свого смартфона. Українська команда розробила бездротову зарядку, завдяки якій телефон може заряджатися автоматично, тобто неприємних сюрпризів у вигляді вимкненого телефону можна буде уникнути", - розповів Гройсман.
Зі слів очільника уряду, достатньо встановити додаток, який буде слідкувати за рівнем батареї на телефоні.
"Класний український стартап", - зазначив Прем'єр.
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