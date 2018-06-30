Украинские разработчики создали беспроводную зарядку для смартфона
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинские разработчики создали беспроводную зарядку, благодаря которой мобильный телефон может заряжаться автоматически. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Каждый человек помнит ощущение паники, когда видит разряженную батарею своего смартфона. Украинская команда разработала беспроводную зарядку, благодаря которой телефон может заряжаться автоматически, то есть неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать", - рассказал Гройсман.
По словам главы правительства, достаточно установить приложение, которое будет следить за уровнем батареи телефона.
"Классный украинский стартап", - отметил Премьер.
Напомним, ЕС предоставит 17,2 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине.