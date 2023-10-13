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Українські пілоти наступного тижня мають розпочати навчання на F-16 в Арізоні - ЗМІ

Українські пілоти наступного тижня мають розпочати навчання на F-16 в Арізоні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 386082 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Очікується, що наступного тижня українські пілоти почнуть навчатися польотам на винищувачі F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тусконі, штат Аризона. Про це пише Politico з посиланням на чотирьох офіційних осіб США, передає УНН.

Деталі

Невелика кількість пілотів, які прибули до Сполучених Штатів минулого місяця для участі в курсах англійської мови на авіабазі Лекленд у Техасі, склали свій перший іспит на знання англійської мови та прямують на базу національної гвардії Морріс в Арізоні, повідомив один з чиновників, якому, як і іншим, було надано анонімність. Там вони тренуватимуться зі 162-м крилом, головним центром підготовки F-16 для ВПС, повідомили двоє офіційних осіб.

Пілоти спочатку навчаться основам керування F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до керування реальними реактивними літаками, як це типово для будь-якої програми підготовки пілотів ВПС. Однак курс може бути прискорений через нагальну потребу повернути їх на поле бою, сказав перший чиновник.

Додамо

Група українських пілотів бере участь у програмі вивчення англійської мови в Центрі англійської мови Інституту оборони США в Лакленді, повідомила речник ВПС Роуз Райлі.

«Тестування визначить їхні наступні курси і час, коли пілоти зможуть почати навчання F-16. Варіанти місця проведення тренувань наразі ще розглядаються», – сказав Райлі.

Ця новина з’явилася після того, як США оголосили в середу, що разом з Нідерландами та Данією вони очолять коаліцію країн, які навчатимуть українських пілотів і екіпаж керувати й обслуговувати F-16. Наразі 11 країн підписалися на допомогу в навчанні, а Нідерланди, Данія та Бельгія нададуть літаки.

Під час прес-конференції в Брюсселі на початку цього тижня міністр оборони Ллойд Остін заявив, що F-16 прибудуть на поле бою не раніше наступної весни.

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