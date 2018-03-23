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Українські пенсії трудових мігрантів: як повернення заробітчан вплине на економіку

Українські пенсії трудових мігрантів: як повернення заробітчан вплине на економіку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Якщо трудові мігранти пенсійного та передпенсійного віку повертатимуться до України і отримуватимуть тут пенсії, то це матиме негативний вплив на економіку країни. Про це у коментарі УНН повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

“Повернення заробітчан пенсійного та передпенсійного віку до України і отримання ними пенсії негативно позначатиметься на економіці”, — сказав він.

Експерт пояснив, що у нас старіюча нація, як і в інших країнах Європи. І з кожним роком відсоток пенсіонерів збільшується, що накладає на працюючих великий тягар.

“При існуванні солідарної пенсійної системи і не розвинених приватних пенсійних фондів, пенсія може формуватися тільки з податків, які сплачують працюючи українці. В Європі ця проблема вирішується наступним чином — підняттям пенсійного віку та залученням молодих трудових мігрантів, які займають вільні робочі місця, що створюються під час економічного зростання та збалансовують пенсійну систему в тому числі”, — додав він.

Водночас, за словами Воскобойника, для того, щоб Україна змогла залучати трудових мігрантів до себе, їй потрібно, аби економіка стабільно зростала впродовж десяти і більше років. Тоді з’явиться багато вільних робочих місць і можна буде розпочати залучення мігрантів для підтримання в тому числі українських пенсіонерів.

“Але чи готово примати трудових мігрантів українське суспільство — це велике питання”, — зауважив експерт.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили, що українці, які легально працюють за кордоном, можуть зарахувати свій страховий стаж, набутий за межами країни, при оформленні пенсії в Україні.

Українські Національні Новини

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