Українські паралімпійці вирушили до Пхьончхана
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" здійснили оформлення паралімпійської збірної команди України, яка вибула до Кореї, передає УНН.
До Пхьончхана, де 9-18 березня відбудуться змагання із зимових видів спорту на Паралімпіаді-2018, вирушили 50 представників України.
Нагадаємо, міністр спорту України Ігор Жданов на урочистій церемонії проводів паралімпійської збірної України оприлюднив дані щодо призових за виборені нагороди.
За його словами, вперше на зимових Паралімпійських іграх в Пхьончхані-2018 українські паралімпійці отримають такі ж винагороди, як і олімпійці.
За золоту нагороду кожний український паралімпієць матиме на персональному рахунку по 125 тисяч доларів США в гривнях по курсу НБУ. За "срібло" - 80 тисяч доларів, 55 тисяч дол. за "бронзу".
Як повідомляв УНН, на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані Україна здобула одну золоту медаль - завдяки виступу фрістайліста Олександра Абраменка.