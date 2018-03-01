Украинские паралимпийцы отправились в Пхенчхан
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" осуществили оформление паралимпийской сборной команды Украины, которая выбыла в Корею, передает УНН.
В Пхенчхан, где 9-18 марта состоятся соревнования по зимним видам спорта на Паралимпиаде-2018, отправились 50 представителей Украины.
Напомним, министр спорта Украины Игорь Жданов на торжественной церемонии проводов паралимпийской сборной Украины обнародовал данные по призовых за добытые награды.
По его словам, впервые на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхан-2018 украинские паралимпийцы получат такие же вознаграждения, как и олимпийцы.
За золотую награду каждый украинский паралимпиец будет иметь на персональном счете по 125 тысяч долларов США в гривнах по курсу НБУ. За "серебро" - 80 тысяч долларов, 55 тысяч долл. за "бронзу".
Как сообщал УНН, на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Украина получила одну золотую медаль - благодаря выступлению фристайлиста Александра Абраменко.