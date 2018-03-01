Украинские паралимпийцы отправились в Пхенчхан

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58627 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70402 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73324 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105898 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99780 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104290 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111288 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122741 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Украинские паралимпийцы отправились в Пхенчхан

Украинские паралимпийцы отправились в Пхенчхан

Киев  •  УНН

 • 6932 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" осуществили оформление паралимпийской сборной команды Украины, которая выбыла в Корею, передает УНН.

В Пхенчхан, где 9-18 марта состоятся соревнования по зимним видам спорта на Паралимпиаде-2018, отправились 50 представителей Украины.

Напомним, министр спорта Украины Игорь Жданов на торжественной церемонии проводов паралимпийской сборной Украины обнародовал данные по призовых за добытые награды.

По его словам, впервые на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхан-2018 украинские паралимпийцы получат такие же вознаграждения, как и олимпийцы.

За золотую награду каждый украинский паралимпиец будет иметь на персональном счете по 125 тысяч долларов США в гривнах по курсу НБУ. За "серебро" - 80 тысяч долларов, 55 тысяч долл. за "бронзу".

Как сообщал УНН, на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Украина получила одну золотую медаль - благодаря выступлению фристайлиста Александра Абраменко.

Украинские Национальные Новости

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