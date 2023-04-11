Українські книжкові полиці та аудіогіди скоро будуть доступні в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та державний міністр закордонних справ і культури Мінакші Лехі обговорили поглиблення двостороннього співробітництва в різних сферах, зокрема культури, передає УНН.
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«Провела плідну зустріч з Мінакші Лехі. Поінформувала міністра про зусилля України щодо боротьби з російською неспровокованою агресією. Обговорили поглиблення двосторонньої співпраці в різних сферах, зокрема культури. Українські книжкові полиці та аудіогіди під патронажем Олени Зеленської скоро будуть доступні в Індії», - написала Джапарова у Twitter.
Доповнення
Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила про візит до Індії.