Українські книжкові полиці та аудіогіди скоро будуть доступні в Індії

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«Провела плідну зустріч з Мінакші Лехі. Поінформувала міністра про зусилля України щодо боротьби з російською неспровокованою агресією. Обговорили поглиблення двосторонньої співпраці в різних сферах, зокрема культури. Українські книжкові полиці та аудіогіди під патронажем Олени Зеленської скоро будуть доступні в Індії», - написала Джапарова у Twitter.

Доповнення

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила про візит до Індії.