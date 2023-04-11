Украинские книжные полки и аудиогиды скоро будут доступны в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и государственный министр иностранных дел и культуры Минакши Лехи обсудили углубление двустороннего сотрудничества в различных сферах, в частности культуры, передает УНН.
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«Провела плодотворную встречу с Минакши Лехи. Проинформировала министра об усилиях Украины по борьбе с российской неспровоцированной агрессией. Обсудили углубление двустороннего сотрудничества в различных сферах, в частности культуры. Украинские книжные полки и аудиогиды под патронажем Елены Зеленской скоро будут доступны в Индии», - написала Джапарова в Twitter.
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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила о визите в Индию.