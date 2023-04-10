Замглавы МИД посещает Индию: сделала первое заявление

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"Рада посетить Индию – землю, которая дала жизнь многим мудрецам, святым и гуру. Сегодня Индия хочет быть Вишвагуру, всемирным учителем и арбитром. В нашем случае мы имеем очень четкую картину: агрессор против невинной жертвы. Поддержка Украины – единственный правильный выбор для настоящего Вишвагуру", - написала Джапарова в Twitter.

Ранее

Индийская газета Hindu сообщила ранее, что Эмине Джапарова, как ожидается, прибудет в Индию в понедельник, 10 апреля, и проведет межминистерский диалог с целью заручиться поддержкой Украины в Индии и, как ожидается, пригласит премьер-министра страны Нарендру Моди в Киев.

Дополнение

Визит Джапаровой состоится менее чем за месяц до визита министра иностранных дел россии сергея лаврова на встречу министров иностранных дел ШОС.

В прошлом году украинские официальные лица выразили свое разочарование тем, что Индия не заняла более активную и поддерживающую позицию в отношении войны. Индия воздержалась от всех голосований в ООН, критикующих российское вторжение в Украину, и, несмотря на призывы уменьшить зависимость от россии, увеличила потребление российской нефти более чем в 20 раз, импортируя около 1,43 млн баррелей в сутки в прошлом месяце, по данным издания.

Выступая на прошлой неделе в интервью CNN, Джапарова сказала, имея в виду недавний визит главы Китая Си Цзиньпина в москву, что Украина стремится "к паритету" и что все страны, которые взаимодействуют с россией, также должны укреплять свои связи с Украиной.