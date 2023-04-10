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Заступниця голови МЗС відвідує Індію: зробила першу заяву

Заступниця голови МЗС відвідує Індію: зробила першу заяву

Київ • УНН

 • 2065681 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила про візит до Індії, інформує УНН.

Цитата

"Рада відвідати Індію – землю, яка дала життя багатьом мудрецям, святим та гуру. Сьогодні Індія хоче бути Вішвагуру, всесвітнім учителем та арбітром. У нашому випадку ми маємо дуже чітку картину: агресор проти безневинної жертви. Підтримка України – єдиний правильний вибір для справжнього Вішвагуру", - написала Джапарова у Twitter.

Раніше

Індійська газета Hindu повідомила раніше, що Еміне Джапарова, як очікується, прибуде до Індії у понеділок, 10 квітня, та проведе міжміністерський діалог з метою заручитися підтримкою України в Індії і, як очікується, запросить прем'єр-міністра країни Нарендру Моді до Києва.

Доповнення

Візит Джапарової відбудеться менш як за місяць до візиту міністра закордонних справ росії сергія лаврова на зустріч міністрів закордонних справ ШОС.

Минулого року українські офіційні особи висловили своє розчарування тим, що Індія не зайняла більш активної та підтримуючої позиції щодо війни. Індія утрималася від усіх голосувань в ООН, критикуючих російське вторгнення в Україну, і, попри заклики зменшити залежність від росії, збільшила споживання російської нафти більш ніж у 20 разів, імпортуючи близько 1,43 млн барелів на добу минулого місяця, за даними видання.

Виступаючи минулого тижня в інтерв'ю CNN, Джапарова сказала, маючи на увазі недавній візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до москви, що Україна прагне "паритету" і що всі країни, які взаємодіють із росією, також мають зміцнювати свої зв'язки з Україною.

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