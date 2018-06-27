Українські гімнасти завоювали дві ліцензії на майбутні Юнацькі Олімпійські ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. В азербайджанській столиці відбувся відбірковий турнір зі спортивної гімнастики, на якому юні олімпійці розіграли заповітні перепустки на ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри в аргентинському Буенос-Айресі, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
В Баку нашу країну представили чотири гімнасти: Назар Чепурний, Анастасія Бачинська, Софія Дикальчук та Володимир Постой.
Для здобуття “квитка” до олімпійського Буенос-Айресу дівчатам необхідно було у багатоборстві потрапити до топ-17, а хлопцям — у топ-16.
Українські гімнасти зуміли вибороти максимальну квоту на Юнацькі Олімпійські ігри — 2 ліцензії. Першим заповітну перепустку для збірної України зі спортивної гімнастики здобув наш Назар Чепурний, який фінішував з дванадцятим результатом.
Вдалу ходу продовжила Анастасія Бачинська, яка не залишила жодних шансів суперницям. Вона не лише показала свій найкращий результат на міжнародній арені (54,299 бали), а й впевнено записала себе до числа фавориток на жовтневих ЮОІ-2018. Українка посіла 1 місце.
Примітно, що на сьогоднішній день вже 26 українських спортсмени в 13-и видах спорту вже здобули почесне право представляти рідну країну в олімпійському Буенос-Айресі.
Додамо також, ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 18 жовтня, в яких змагатимуться 3998 юних спортсменів з 206 країн світу.