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Українські будівельники протягом двох місяців виконали робіт на суму понад 10 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Обсяги будівельних робіт виконані протягом січня – лютого поточного року перевищили 10 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.

Так, загалом робіт у будівельний сфері було виконано на суму понад 10,4 млрд грн. З яких понад 6 млрд грн припало на зведення будівель, зокрема обсяги робіт зі зведення житла протягом перших двох місяців склали 3,2 млрд грн, а нежитлових – 2,9 млрд грн. Роботи зі зведення інженерних споруд оцінюються на суму понад 4,2 млрд грн.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. За підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 року взялася за 7 нових.

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