Українські АЕС за добу виробили 259,21 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Минулої доби, 3 листопада, станціями вироблено 259,21 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 4 листопада, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 46-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 27-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 10-а доба капітального планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 020 МВт, РАЕС — 1 860 МВт, ЮУАЕС — 2 885 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.