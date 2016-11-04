Украинские АЭС за сутки произвели 259,21 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 3 ноября, станциями выработано 259,21 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 4 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 46-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 27-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 10-е сутки капитального планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 020 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 885 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.