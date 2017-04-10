Українські АЕС за добу виробили 255,98 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Атомні електростанції України 9-го квітня виробили 255,98 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
10 квітня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 54-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 7-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС -9-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 660 МВт, РАЕС – 2 390 МВт, ЮУАЕС – 1 800 МВт, ХАЕС – 1 710 МВт.
Балансове обмеження станом на 6:00 10 квітня 2017 року становить 785 МВт. З балансовими обмеженнями працювали: ЗАЕС-2 ‒ 76%, ЮУАЕС-2 ‒ 89%, ХАЕС-1 ‒ 74%.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 17,24 млн кВт-г електроенергії.
Як повідомляв УНН 7 квітня, атомні електростанції України за добу виробили 255,54 млн кВт-г електроенергії.