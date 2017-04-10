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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113619 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172120 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126469 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122887 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115861 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106362 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107417 просмотра

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Украинские АЭС за сутки произвели 255,98 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские АЭС за сутки произвели 255,98 млн кВт-ч электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 12040 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Атомные электростанции Украины 9-го апреля выработали 255,98 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

10 апреля на атомных станциях Украины в работе находятся 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 54 сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 7 сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС -9-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 660 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 1 800 МВт, ХАЭС - 1 710 МВт.

Балансовые ограничения по состоянию на 6:00 10 апреля 2017 составляет 785 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-2 - 76%, ЮУАЭС-2 - 89%, ХАЭС-1 - 74%.

Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 17,24 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН 7 апреля, атомные электростанции Украины за сутки произвели 255,54 млн кВт-ч электроэнергии.

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