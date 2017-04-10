Украинские АЭС за сутки произвели 255,98 млн кВт-ч электроэнергии

10 апреля на атомных станциях Украины в работе находятся 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 54 сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 7 сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС -9-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 660 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 1 800 МВт, ХАЭС - 1 710 МВт.

Балансовые ограничения по состоянию на 6:00 10 апреля 2017 составляет 785 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-2 - 76%, ЮУАЭС-2 - 89%, ХАЭС-1 - 74%.

Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 17,24 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН 7 апреля, атомные электростанции Украины за сутки произвели 255,54 млн кВт-ч электроэнергии.