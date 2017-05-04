Українські АЕС за добу виробили 243,41 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. АЕС України за добу 3 травня виробили 243,41 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
4 травня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 78-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 31-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 33-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 350 МВт, РАЕС – 2 400 МВт, ЮУАЕС – 1 685 МВт, ХАЕС – 1 720 МВт.
Балансове обмеження станом на 6:00 4 травня 2017 року становить 580 МВт. З балансовими обмеженнями працювали енергоблоки ЮУАЕС-1 ‒ 77%, ХАЕС-1 ‒ 75%.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 15,13 млн кВт-г електроенергії.
Як повідомляв УНН 3 травня, АЕС України за добу виробили 238,75 млн кВт-г електроенергії.
Також 30 квітня Президента України закликали зобов’язати РФ компенсувати збитки від аварії на ЧАЕС.