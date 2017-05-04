Украинские АЭС за сутки произвели 243,41 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. АЭС Украины за сутки 3 мая выработали 243,41 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
4 мая на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 78-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 31-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 33 -ьи сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 350 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 1 685 МВт, ХАЭС - 1 720 МВт.
Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 4 мая 2017 года составляет 580 МВт. С балансовыми ограничениями работали энергоблоки ЮУАЭС-1 - 77%, ХАЭС-1 - 75%.
Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 15,13 млн кВт-ч электроэнергии.
Как сообщал УНН 3 мая, АЭС Украины за сутки произвели 238,75 млн кВт-ч электроэнергии.
Также 30 апреля Президент Украины призвали обязать РФ компенсировать убытки от аварии на ЧАЭС.