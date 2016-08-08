Українські АЕС за добу виробили 169,62 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Минулої доби, 7 серпня, станціями вироблено 169,62 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
На енергоблоці № 1 Запорізької АЕС 234-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 176-а доба середнього планового ремонту.
Також повідомляється, що на енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 11-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 91-а доба поточного ремонту.
Окрім того, на енергоблоці № 1 Южно-Української АЕС 46-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 23-я доба середнього планового ремонту.
Відтак, 8 серпня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 2 860 МВт, РАЕС — 1 400 МВт, ЮУАЕС — 1 800 МВт, ХАЕС — 965 МВт.